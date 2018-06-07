Ağrı Dağı'nda 5 terörist öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında (4-5) PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubunun İran’dan, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı Köyü At Vadisi kullanarak yurt içine giriş yaptıkları bilgisi HKBF ile bildirilmiştir. Düzenlenen hava harekatı neticesinde, F-16 savaş uçağı ile 06 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen (5) Bölücü Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında (4-5) PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubunun İran’dan, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı Köyü At Vadisi kullanarak yurt içine giriş yaptıkları bilgisi HKBF ile bildirilmiştir. Düzenlenen hava harekatı neticesinde, F-16 savaş uçağı ile 06 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen (5) Bölücü Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.