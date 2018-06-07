Ağrı Dağı'nda 5 terörist öldürüldü

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesi, Ağrı Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist öldürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Haziran 2018 tarihinde saat 17.00 sıralarında (4-5) PKK/KCK Bölücü Terör Örgütü mensubunun İran’dan, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı Köyü At Vadisi kullanarak yurt içine giriş yaptıkları bilgisi HKBF ile bildirilmiştir. Düzenlenen hava harekatı neticesinde, F-16 savaş uçağı ile 06 Haziran 2018 saat 22.55 sıralarında yurt içine girdikleri tespit edilen (5) Bölücü Terör Örgütü Mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bölgede geniş çaplı operasyon devam ediyor.