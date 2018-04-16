Ağrı Dağı'nda 2 terörist daha öldürüldü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Ağrı Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda 2 roketatar, 2 M16 tüfeği, 1'er zagros ve bixi makineli tüfek, 6 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.
Ağrı Dağı'nda teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda son 11 gün içerisinde 1'i sağ olmak üzere toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.