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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu...

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğubayazıt ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediklerini tespit ettiği 18 şüpheliyi 2 Mayıs'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde köpeklerle yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 80 gram kubar esrar, 4 bin 995 sentetik hap, 9 uyuşturucu madde kullanma aparat, 5 ruhsatsız av tüfeği, 27 av tüfeği fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7,65 mm. 9 tabanca fişeği, 3 muşta, 3 bıçak, 18 cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. Karakolda ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edilecek.

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