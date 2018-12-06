Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı

AĞRI'nın Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eleşkirt ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı