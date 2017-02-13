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Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü (2)

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI, ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI Ağrı Belediyesi'ne ait sebze pazarında meydana gelen göçme sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı, enkaz altında kimsenin kalmadığı bildirildi. Vali Musa Işın da sebze pazarının...

Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü (2)

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI, ENKAZ ALTINDA KİMSE KALMADI
Ağrı Belediyesi'ne ait sebze pazarında meydana gelen göçme sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı, enkaz altında kimsenin kalmadığı bildirildi.
Vali Musa Işın da sebze pazarının kardan çöken çatısı altında kalan yaralı sayısının 2 olduğunu açıkladı. Hafif yaralıların tedavi altına alındığını bildiren Vali Işın, yoğun yağış nedeniyle çatılarda biriken karların temizlenmesi için yaşanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

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