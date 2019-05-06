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Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin Diyadin ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik birlikte düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kuvvetlerinin...

Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, () - AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin Diyadin ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik birlikte düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik kuvvetlerinin eş zamanlı ve koordineli operasyonları sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin oturdukları evlerinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 kaleşnikof marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör ile 135 mermi, 10 ruhsatsız av tüfeği, 109 av tüfeği fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 55 tabanca mermisi ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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