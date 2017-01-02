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Ağrı'da PKK operasyonunda 6 tutuklama

AĞRI'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü TerörlE Mücadele Şubesi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren...

Ağrı'da PKK operasyonunda 6 tutuklama
AĞRI'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü TerörlE Mücadele Şubesi, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olan ve örgüt mensuplarından aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Aralık 2016 günü Ağrı merkezli olmak üzere İzmir, Bursa ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, kitap, dergi, dijital materyal ile 2 adet tabanca ve tabancaya ait kurşunlara el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.K., Y.Y., M.S.C., R.S., A.D. ve K.B, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi adli kontrol kararı ile, 3 kişi ise ifadelerinden sonra serbest bırakıldı

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