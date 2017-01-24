Ağrı'da PKK'nın sözde Adliye Komisyonuna operasyon

Jandarma timleri 2014-15 tarihleri arasında sözde 'Adalet Komisyonu' isimli oluşum içerisinde bölücü terör örgütü PKK/KCK adına Tutak ilçe merkezi ve köylerinde halka korku ve tehdit yoluyla ceza kestiği belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Jandarma timleri 2014-15 tarihleri arasında sözde 'Adalet Komisyonu' isimli oluşum içerisinde bölücü terör örgütü PKK/KCK adına Tutak ilçe merkezi ve köylerinde halka korku ve tehdit yoluyla ceza kestiği belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.