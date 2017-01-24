Ağrı'da PKK'nın sözde Adliye Komisyonuna operasyon

AĞRI'nın Tutak İlçesi'nde terör örgütü PKK adına 'Adalet Komisyonu' kurarak sözde yargılama yaptıkları öne sürülen 10 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Jandarma timleri 2014-15 tarihleri arasında sözde 'Adalet Komisyonu' isimli oluşum içerisinde bölücü terör örgütü PKK/KCK adına Tutak ilçe merkezi ve köylerinde halka korku ve tehdit yoluyla ceza kestiği belirlenen 15 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.Ö., K.D., S.D., H.D., M.S.A., M.K., R.Y., B.O., F.O. ve A.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.







