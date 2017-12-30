Ağrı'da kaza: 1'i bebek 4 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hamur ilçesine bağlı Yoğunhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Tutak ilçesinden gelen Hakan Sayan idaresindeki 04 DD 003 otomobil ile karşı yönden gelen henüz ismi öğrenilemeyen 63 N 1602 plakalı TIR sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2 aylık olduğu belirtilen Poyraz Eymen Sayan, sürücü Hakan Sayan, eşi Nalan Sayan, gelini Merve Sayan kaza yerinde yaşamlarını yitirdib Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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