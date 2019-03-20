Ağrı'da insan kaçakçılığı şebekesine operasyon: 12 tutuklama

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, () - PAKİSTAN ve Afganistan'dan getirdikleri göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışanları takibe alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi ortaya çıkardı. Yakalanan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla insan kaçakçılarına yönelik soruşturma başlattı. Yaklaşık 4 aylık bir teknik takipin ardından Türkiye ve İran bağlantısı belirleyen ekipler, Doğubayazıt, Erzurum ve Rize'de eş zamanlı operasyonlara imza attı. Ağrı'da 55 göçmenin bulunduğu bir evi tespit eden ekipler baskın yaptı. Polis, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 55 kaçak göçmeni, oda, salon, mutfak ve holde sıkışık bir halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili yasal işlem başlatılırken, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 20 şüpheliden 15'i yakalandı. Adliyeye çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 kişinin yakalanması için araştırmalar sürüyor.

İRAN'DAKİ ŞÜPHELİ BİN DOLAR ALIYORDU

Şebeke üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik yapılan teknik takipte, İran´daki üyenin, Afganistan ve Pakistan´dan getirdiği göçmenleri sınırdan geçirdikten sonra kişi başı bin dolar ödeme aldığı belirlendi. Şebekenin Türkiye´deki üyelerinin ise, sınırdan teslim aldıkları göçmenleri il merkezlerinde önceden ayarladıkları evlerde bir süre tuttuğu, daha sonra İstanbul başta olmak üzere batı illerine götürmeye çalıştıkları tespit edildi. Ekipler, şebeke üyelerinin sınırdan kaçak geçirdikleri göçmenlerin çanta, yiyecek kutuları, ayakkabı ve terliklerinin belirli bölümlerine zula olarak tabir edilen bölmelerle uyuşturucu kaçırdıklarını da ortaya çıkardı.

4 AYDA 46 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 aydan beri sürdürdükleri operasyonlarda bin 957 kaçağın taşındığı 54 araca da el koyduğu açıklandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik soruşturma kapsamında 4 ayda gözaltına alınan 138 kişiden 46'sının çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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