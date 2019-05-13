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Ağrı'da göçmen kaçakçılığına 33 tutuklama 

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan göçmen kaçakçılçılığı şüphelisi 33 kişi tutuklandı. Kentte son 19 günde 1097 kaçak göçmen yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığını...

Ağrı'da göçmen kaçakçılığına 33 tutuklama 
AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan göçmen kaçakçılçılığı şüphelisi 33 kişi tutuklandı. Kentte son 19 günde 1097 kaçak göçmen yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığını önlemek ve bu suç faaliyeti organizasyonunu tüm yönleri ile deşifre etmek amacıyla çalışmalar yaptı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettikleri, evlerde insanlık dışı muamelelerle barındırdıkları ve minibüs, kamyon, kamyonet benzeri araçlarla onur kırıcı ve hayati risk taşıyacak şekilde batı illeri başta olmak üzere sevk eden kişilere yönelik operasyon yapıldı. İran'daki insan kaçakçıları ile de bağlantılı oldukları değerlendirilen Türk ve yabancı uyruklu 33 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Kaçakçılık faaliyetinde kullanılan 11 araç hakkında ilgili adli mercilerce alıkoyma ve el koyma kararı verildi. Aynı operasyon kapsamında 19 günde yurda yasal olmayan yollarla giren 1097 kaçak göçmen yakalandı.

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