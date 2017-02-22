Ağrı'da FETÖ'den 6 tutuklama

AĞRI'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterenlere yönelik olarak son 10 gün içinde kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu aralarında rütbeli polis, rütbeli asker, doktor, öğretmen ve sivillerin bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bir doktor, bir komiser, bir üsteğmen, bir teğmen ve iki astsubay olmak üzere toplam 6'sı mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilirken, 2 kişi serbest bırakıldı.