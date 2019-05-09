Ağrı'da dolandırıcılık operasyonunda 121 gözaltı (2)

EHLİYET İÇİN SINAVA GİRENLERE MAKYAJ YAPILMIŞ

Ağrı merkezli 26 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 121 şüphelinin 9 ayrı sürücü kursunda resmi belgede sahtecilik yaparak aralarında başka kentlerde yaşayan ve okuma yazma bilmeyenlerin bulunduğu 135 kişiye usulsüz ehliyet çıkardıkları belirlendi. Ekipler, 7 ay boyunca kursları fiziki ve teknik takibe aldı. Şüphelilerin kimlik üzerinde fotoğraf değişikliği ya da sahte kimlik bildirim formu çıkardıklarını tespit edildi. Sahte kimlik basımını da yaptığını belirleyen ekipler, ehliyet almak isteyen kursiyerler yerine sınavlara sokacakları 'joker' olarak tabir edilen kişilerin fotoğrafları ile photoshop yöntemiyle oynayarak kursiyerlere benzettiğini belirledi. Başvuru sahiplerine ehliyet almak için sınava sokacakları kişilere saç sakal kesimi, makyaj veya gözlük taktıkları tespit edilen şüphelilerin bu şekilde kursiyerlere birebir benzettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ev ve kendilerine ait sürücü kurslarında yapılan aramalarda da kursiyerlere ait olduğu değerlendirilen 300 sahte kimlik, çok sayıda basıma hazır sertifika, okur- yazar belgesi ve sınav giriş belgesi gibi usulsüz belgelere ulaştı.

İzmir'de 8 defa girdiği ehliyet sınavlarını kazanamayan A.E.'nin bir arkadaşından ehliyetin Ağrı'da sınava girmeden alınabildiğini öğrenince sürücü kursu ile irtibata geçip, kente gelmeden ehliyet almak için kurs sahiplerine 8 bin 500 TL verdiği belirlendi. Parayı sürücü kursu yetkilisinin hesabına yatırdıktan sonra A.E.'nin doktor raporu, sabıka kaydı, biyometrik fotoğraf gibi istenilen evrakları ise kargo ile Ağrı'daki şüphelilere gönderdiği tespit edildi. Gelen evrak üzerine şüphelilerin, sağlık raporuna 'joker' elamanın fotoğrafını yerleştirdiği, bunu Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) sistemine yükledikten bu kişiyi A.E.'nin yerine sınava soktuğu öğrenildi. Teknik takibe takılan konuşmalarda sürücü kursu yetkilisini arayan A.E., "Ne oldu benim sınav, umut var mı?" deyince, kurs yetkilis "Joker 90 puan aldı. Hayırlı olsun sınavı kazandın. Direksiyon sınavını da atlatırsak sertifikan hazır" diye karşılık verdi. Kargo ile ehliyetini alan A.E.'nin bu belgesi operasyon sonucu iptal edildi.

Sürücü kurslarıyla çalıştığı tespit edilen Patnos İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire H.B. de İstanbul'dan kargoyla 6 bin 500 TL vererek kursa başvuruda bulunan İ.A.'nın yerine sınava girdi. Sürücü kursu yetkilisi, hemşire H.B.'yi, İ.A.'nın yerine e-sınav merkezindeki gözetmenleri atlatarak sınava soktu. Takip altında olan H.B. sınav sırasında yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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