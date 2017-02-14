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Ağrı'da çöken sebze pazarının enkazı kaldırılıyor (2)

VALİ IŞIN: TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR Çatısı çöken sebze pazarına giderek enkaz kaldırma çalışmalarını denetleyen Vali Musa Işın, yektililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra sebze pazarının yanındaki kahveye...

Ağrı'da çöken sebze pazarının enkazı kaldırılıyor (2)

VALİ IŞIN: TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR
Çatısı çöken sebze pazarına giderek enkaz kaldırma çalışmalarını denetleyen Vali Musa Işın, yektililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra sebze pazarının yanındaki kahveye geçen Vali Musa Işın burada esnaf ve vatandaşlarla çay işçi, sohbet etti. Vali Musa Işın, 6 bin metrekarelik alanın üzerini örten çatının yarısına yakın bölümünün çöktüğünü belirtti. Enkaz kaldırma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Vali Işın, şunları söyledi:
"Çok şükür can kaybı yok. En büyük kazancımız can kaybının olmamasıdır. İnşallah en kısa sürede enkazı kaldıracağız. Bu sene Ağrı'ya çok kar yağdı. Ancak temizlenmesi gereken kar temizlenmediği için büyük bir baskı oluşturmuş ve çökme meydana gelmiş. Bu da bize şunu gösteriyor. Hem vatandaş hem de kurumlar olarak buna karşı tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Belediyeye gerekli talimatı verdim. Çökmeyen kısmın bir an önce temizlenmesini istedim. İnşallah kısa sürede AFAD çalışmasını bitirecek."

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