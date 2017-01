Ağrı'da ByLock kullanan 2 öğretmen tutuklandı

Servet ARSLAN/AĞRI, () - AĞRI'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden, ByLcok kullandığı tespit edilen 2 öğretmen tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavclığı'nca yürütelen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 16 Ocak günü Ağrı ve Ankara'da çeşitle adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.S., E.P., F.P., S.K., B.Y., M.Y., M.B.D., İ.H.D., E.G., A.K., B.G.G. ve R.I.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.B.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir süre önce görevden uzaklaştırılan ve örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen öğretmenler B.G.G. ve R.I. tutuklandı. E.P., S.K., M.Y., E.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.