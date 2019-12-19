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(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Ağrı'da 74 kilo eroin ele geçirildi
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma tarafından koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, dün Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü bölgesinde,...
GÜVENLİK 19.12.2019, 12:31
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, jandarma tarafından koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, dün Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü bölgesinde, koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ekipler, aynı gün merkeze bağlı Anakaya köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, düzensiz göçmen olan bir şüphelinin çantasından reçine halinde 1 kilo 300 gram esrar bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, dün Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü bölgesinde, koliler içerisinde 74 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi. Ekipler, aynı gün merkeze bağlı Anakaya köyü mülki sınırları içerisinde yaptıkları yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, düzensiz göçmen olan bir şüphelinin çantasından reçine halinde 1 kilo 300 gram esrar bulundu.
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