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Ağrı'da 25 günde 36 bin 820 paket sigara ele geçirildi
AĞRI Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 25 günde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 36 bin 820 paket sigara, 23 bin 500 adet kozmetik malzemesi ele geçirdi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 17 Ekim’den...
GÜVENLİK 12.11.2019, 22:43
AĞRI Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 25 günde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 36 bin 820 paket sigara, 23 bin 500 adet kozmetik malzemesi ele geçirdi.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 17 Ekim’den itibaren operasyon düzenledi. Polis, yaklaşık 25 gün içerisinde 36 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 500 adet yabancı markalarda kozmetik malzemesi ele geçirilirken 7 araca da el koydu.
Ağrı’da düzenlenen 11 farklı operasyonla ilgili olarak 13 kişi hakkında adli soruşturma açılırken, 2 kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 17 Ekim’den itibaren operasyon düzenledi. Polis, yaklaşık 25 gün içerisinde 36 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 500 adet yabancı markalarda kozmetik malzemesi ele geçirilirken 7 araca da el koydu.
Ağrı’da düzenlenen 11 farklı operasyonla ilgili olarak 13 kişi hakkında adli soruşturma açılırken, 2 kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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