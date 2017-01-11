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Ağrı'da 15 Temmuz'dan bu yana 374 FETÖ'cü tutuklandı

BAŞARISIZ 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Ağrı'da 769 FETÖ/ PDY mensubunun göz altına alındığı, bunlardan 374'nün tutuklandığı açıklandı.

Ağrı'da 15 Temmuz'dan bu yana 374 FETÖ'cü tutuklandı

BAŞARISIZ 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Ağrı'da 769 FETÖ/ PDY mensubunun göz altına alındığı, bunlardan 374'nün tutuklandığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası, örgüt içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda 769 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 374’ü tutuklanırken, 268’i hakkında ise Adli Kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 119'u serbest bırakıldı, 8 şüphelinin gözaltı işlemi devam ediyor.

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