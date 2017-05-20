Ağrı'da 107 kilo eroin ele geçirildi

AĞRI'nın Doğuayazıt İlçesi'nde aranan bir TIR'daki 5 çuval içine saklanan 107 kilo eroin ele geçirildi.Ağrı Valiliği Doğubayazıt Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından bugün operasyon yapıldığını açıkladı. Uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TIR içerisine uyuşturucu madde yüklenerek batı ülkelerine uyuşturucu madde sevk edileceğini tespi eden ekipler hareket geçti. Düzenlenen operasyonda bir TIR'da yapılan aramada gizlenen 5 çuvalda değişik renklerde 99 paket içerisinde 107 kilo 960 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu G.A. gözaltına alındı.

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