Ağrı'da 1'i sağ, 3 PKK'lı terörist ele geçirildi

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Ağrı Dağı'nda PKK terör örgütüne yönelik sürüdürdüğü operasyonda, 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

Bölgede sürdürülen operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 Kalaşnikof şarjörü ve 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin sağ ele geçirdiği teröristin ilk ifadesine göre; ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.



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