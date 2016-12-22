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Ağrı Belediyesi eşbaşkanı Mukaddes Kubilay gözaltına alındı

İZMİR, () - AĞRI Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Belediye Eşbaşkanı DBP'li Mukaddes Kubilay, İzmir'de saklandığı evde yakalandı. Mukaddes...

Ağrı Belediyesi eşbaşkanı Mukaddes Kubilay gözaltına alındı

İZMİR, () - AĞRI Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Ağrı Belediye Eşbaşkanı DBP'li Mukaddes Kubilay, İzmir'de saklandığı evde yakalandı. Mukaddes Kubilay, İzmir'de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) il başkanlığı da yapmıştı.
Hakkındaki yakalama kararının ardından ortadan kaybolan Mukaddes Kubilay'ın, İzmir'in Torbalı İlçesi'nde Ağrı Belediyesi'nde çalışan bir kişinin akrabasının evinde saklandığı öğrenildi. Adresi belirleyen İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda Mukaddes Kubilay'ı gözaltına aldı. İzmir'de geçmişte BDP il başkanlığı da yapan Mukaddes Kubilay'ın Ağrı'ya gönderileceği bildirildi.

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