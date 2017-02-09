Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik gözaltına alındı

AĞRI Emniyet Müdürlüğü'nün PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda aralarında Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik'in de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kırsalda faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı olan ve örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde Ağrı merkezli olmak üzere İstanbul ile Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik, DBP Merkez İlçe Başkanı A.Y., Belediye Meclis üyeliğinden ihraç edilen M.T., B.D. ile İ.T., M.S., K.V., B.K., A.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet Demokratik Modernite isimli dergi, Azadiya Welat isimli gazete ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması sürdürülüyor.FOTOĞRAFLI