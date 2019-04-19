Ağıla giren sokak köpekleri koyunları parçaladı

BODRUM'da, ağıla giren sokak köpekleri 3 kuzu ve 7 koyunu parçaladı, 7 koyunu ise yaraladı.Olay, saat 04.00 sıralarında kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Can Akkaya'nın (26) sahibi olduğu ağıla, giren sokak köpekleri iddiaya göre, 14 koyundan 7'sini ve 3 kuzuyu parçaladı, 7 koyunu ise yaraladı. Sabah ağıla geldiğinde durumu gören Akkaya şoke oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner tarafından yaralı koyunlar tedaviye alınırken, 3 koyunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Mağduriyetinin büyük olduğunu belirten Ali Can Akkaya, "Hayvan Hakları Dernekleri'nden sesimi duyurabilmek için yardım istiyorum. 10 hayvanım öldü. Sözün bittiği yerdeyiz. Öfkem ve üzüntüm büyük" dedi.

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