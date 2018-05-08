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Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti

KONYA'nın Kulu ilçesinde ağıla giren kurtlar, 20 koyunu boğarak telef etti. Olay, bu sabah ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yücekök'e ait ağıla giren kurtlar 20 koyunu boğarak telef etti. Sabah ağıla giren Yücekök, şok...

Ağıla giren kurtlar, 20 koyunu telef etti
KONYA'nın Kulu ilçesinde ağıla giren kurtlar, 20 koyunu boğarak telef etti.
Olay, bu sabah ilçeye bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Yücekök'e ait ağıla giren kurtlar 20 koyunu boğarak telef etti. Sabah ağıla giren Yücekök, şok yaşadı. Yücekök, "Sabah ağıla girdiğimde yerde yatan koyunları gördüm. İnceleme yaptığımda kurtların koyunları boğarak telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. 3 koyun yaralı olarak kurtulmuş. Onları tedavi altına aldık. Yaklaşık 20 bin lira zararım var. Çok üzgünüm” dedi.
Mahalle Muhtarı Uğur Yağcı ise "Kurtlar şimdiye kadar 3 tane de büyükbaşı telef etti. Halk tedirgin. Her an bir insana da saldırabilirler" diye konuştu.

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