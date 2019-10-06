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Ağaçtan düşüp öldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Durmuş Ali Kolbar (66), hayatını kaybetti. Kozan ilçesi Görbeyaz Mahallesi'nde meyve toplamak için ağaca çıkan Durmuş Ali Kolbar, dengesini...
GÜVENLİK 06.10.2019, 16:43
ADANA'nın Kozan ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Durmuş Ali Kolbar (66), hayatını kaybetti.
Kozan ilçesi Görbeyaz Mahallesi'nde meyve toplamak için ağaca çıkan Durmuş Ali Kolbar, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolbar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kolbar'ın cesedi morga konuldu.
Kozan ilçesi Görbeyaz Mahallesi'nde meyve toplamak için ağaca çıkan Durmuş Ali Kolbar, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kolbar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kolbar'ın cesedi morga konuldu.
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