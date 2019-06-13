Ağaçtan düşünce ayağı kırılan genç, 1,5 km sedye ile taşındı

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde ormanlık alanda ıhlamur topladığı ağaçtan düşen Yasin K.'nin ayağı kırıldı. Telefonla yardım isteyen genç, ormanlık alandan yola kadar yaklaşık 1,5 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa koyuldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Gacık köyü ormanlık alanına giden Yasin K., burada ıhlamur toplamaya başladı. Yasin K., çıktığı ağacın dalının kırılmasıyla 5 metreden yere düştü. Düşme sonrası bayılan genç, kendine geldiğinde ayağının kırıldığını fark etti. Cep telefonu ile yardım isteyen genç için bölgeye gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yasin K.'yi düştüğü yerden çıkarıp, sedye ile yaklaşık 1,5 kilometre taşıyarak yoldaki ambulansa götürdü. Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yasin K., tedaviye alındı.



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