Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Ağaçtan düşen çocuk, koluna saplanan tel çit ile hastaneye getirildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ağaca çıkarak erik toplayan İrfan Berkay Şahin (8), bahçenin etrafındaki tel çitlerin üzerine düştü. Şahin, koluna saplanan tel çit ile hastaneye kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde, Körfez Çelikkol Sokak'ta...

Ağaçtan düşen çocuk, koluna saplanan tel çit ile hastaneye getirildi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ağaca çıkarak erik toplayan İrfan Berkay Şahin (8), bahçenin etrafındaki tel çitlerin üzerine düştü. Şahin, koluna saplanan tel çit ile hastaneye kaldırıldı.
Olay öğle saatlerinde, Körfez Çelikkol Sokak'ta meydana geldi. Ağaca çıkarak erik toplayan İrfan Berkay Şahin, bahçenin etrafındaki tel çitlerin üzerine düştü. İrfan Berkay Şahin'in koluna tel çitler saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, tel çitleri keserek çocuğu kurtardı. Küçük çocuk sol koluna saplanan tel çitler ile hastaneye götürüldü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Berkay Şahin'in koluna saplanan tel çitler, yapılan operasyonla çıkarıldı. Küçük çocuğun tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325