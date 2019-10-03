Flaş HaberABD’de uçak kazası: 5 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
Ağaçtan düşen çiftçi kurtarılamadı
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Çameli'ne bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Sönmez, salı...
GÜVENLİK 03.10.2019, 13:18
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, salı günü ağaçtan düşerek, ağır yaralanan çiftçi Ali Sönmez (65), tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Çameli'ne bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Sönmez, salı günü öğle saatlerinde, bahçesinden üzüm toplamak istedi. Asmanın yüksek yerlerindeki üzümlere ulaşmak için yanındaki meşe ağacına çıkan Sönmez, dengesini kaybedince düştü. Ağır yaralanan Sönmez'i gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, bu sabah yaşamını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Sönmez'in, bugün, Çameli Karabayır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.
Çameli'ne bağlı Karabayır Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ali Sönmez, salı günü öğle saatlerinde, bahçesinden üzüm toplamak istedi. Asmanın yüksek yerlerindeki üzümlere ulaşmak için yanındaki meşe ağacına çıkan Sönmez, dengesini kaybedince düştü. Ağır yaralanan Sönmez'i gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, bu sabah yaşamını kaybetti. Sönmez'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ali Sönmez'in, bugün, Çameli Karabayır Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği belirtildi.
27°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2