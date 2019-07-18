Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

BURSA'da çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi üzerinde sabah saatlerinde çıktığı ağaçtan inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye aracı yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI