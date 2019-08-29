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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
ISPARTA'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Olay, dün Gülistan Mahallesi'ndeki Gülistan Camii karşısında bulunan küçük ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçta kedi sesi duyan Musa Doğan, çevredekilerin...
GÜVENLİK 29.08.2019, 14:51
ISPARTA'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Olay, dün Gülistan Mahallesi'ndeki Gülistan Camii karşısında bulunan küçük ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçta kedi sesi duyan Musa Doğan, çevredekilerin yardımıyla hayvanı kurtarmak için uğraştı. Başarılı olamayan Doğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i arayarak yardım istedi. Başkan Başdeğirmen'in talimatı üzerine itfaiye müdürü ve ekipler olay yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılan kedi aynı bölgedeki yuvasına bırakıldı.
Olay, dün Gülistan Mahallesi'ndeki Gülistan Camii karşısında bulunan küçük ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçta kedi sesi duyan Musa Doğan, çevredekilerin yardımıyla hayvanı kurtarmak için uğraştı. Başarılı olamayan Doğan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i arayarak yardım istedi. Başkan Başdeğirmen'in talimatı üzerine itfaiye müdürü ve ekipler olay yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kurtarılan kedi aynı bölgedeki yuvasına bırakıldı.
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