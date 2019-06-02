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Ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde ağaçlık alanda iple boynundan ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Yanındaki çantada kişisel eşyaları bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Manavgat’ın...

Ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde ağaçlık alanda iple boynundan ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Yanındaki çantada kişisel eşyaları bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.
Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında tarlasından evine giden bir vatandaş, etrafında yüksek otların olduğu ağaçta bir kişinin iple boynundan asılı olduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede kendini iple boynundan asarak yaşamına son verdiği tahmin edilen, üzerinden kimlik çıkmayan ve 4- 5 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesedi bulundu.
Yanındaki çantada kişisel eşyaları olduğu belirlenen kimliği belirsiz ceset, incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin kimliğini tespit amacıyla araştırma başlattı.

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