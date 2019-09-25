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Ağacın altına bırakılan parayı almaya gelen dolandırıcılar yakalandı
İZMİT'te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yalanlarına inanan F.K. (69) isimli kadın, bankadan çektiği 60 bin TL’yi dolandırıcıların belirlediği otoparka getirerek bir ağacın altına bıraktı. Kadının endişeli...
GÜVENLİK 25.09.2019, 15:50
İZMİT'te kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yalanlarına inanan F.K. (69) isimli kadın, bankadan çektiği 60 bin TL’yi dolandırıcıların belirlediği otoparka getirerek bir ağacın altına bıraktı. Kadının endişeli halini görerek takibe alan polis, parayı alan dolandırıcıyı ve arkadaşını yakaladı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. F.K. isimli kadını arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, "Adınız terör olaylarına karıştı, temizlenmesi için para vermeniz gerekiyor" diyerek para istedi. Gelen telefon üzerine korkuya kapılan F.K., bankaya giderek hesabında bulunan 60 bin lirayı çekti. Telefon dolandırıcılarının belirlediği yere gelen F.K.’nin endişeli halinden şüphelenen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadını takibe aldı. Otoparkın bahçesinde bulunan bir ağacın altına para dolu poşeti bırakan F.K., otoparktan uzaklaştı. Otoparkta beklemeye başlayan polis ekipleri, içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti almaya gelen İ.H.G.’yi (19) suçüstü yakaladı.
İ.H.G. ifadesinde, olayı Başiskele'de bir demir profil fabrikasında çalıştığı arkadaşı M.A. (25) ile beraber planladığını söyledi. Polis, bunun üzerine fabrikaya giderek M.A.’yı gözaltına aldı. Daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. F.K. isimli kadını arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 kişi, "Adınız terör olaylarına karıştı, temizlenmesi için para vermeniz gerekiyor" diyerek para istedi. Gelen telefon üzerine korkuya kapılan F.K., bankaya giderek hesabında bulunan 60 bin lirayı çekti. Telefon dolandırıcılarının belirlediği yere gelen F.K.’nin endişeli halinden şüphelenen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kadını takibe aldı. Otoparkın bahçesinde bulunan bir ağacın altına para dolu poşeti bırakan F.K., otoparktan uzaklaştı. Otoparkta beklemeye başlayan polis ekipleri, içerisinde 60 bin lira bulunan poşeti almaya gelen İ.H.G.’yi (19) suçüstü yakaladı.
İ.H.G. ifadesinde, olayı Başiskele'de bir demir profil fabrikasında çalıştığı arkadaşı M.A. (25) ile beraber planladığını söyledi. Polis, bunun üzerine fabrikaya giderek M.A.’yı gözaltına aldı. Daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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