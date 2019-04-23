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Ağaca çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), () - İZMİR'in Tire ilçesinde, aşırı hız nedeniyle Ahmet Can Teperlek'in (20) kontrolünden çıktığı öne sürülen otomobil, refüjdeki ağaca çarparak, takla attıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada yaralanan...

Ağaca çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), () - İZMİR'in Tire ilçesinde, aşırı hız nedeniyle Ahmet Can Teperlek'in (20) kontrolünden çıktığı öne sürülen otomobil, refüjdeki ağaca çarparak, takla attıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada yaralanan Teperlek, hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Batı Çevre Yolu'ndan Tire Devlet Hastanesi yönüne giden Ahmet Can Teperlek'in kullandığı 35 GA 6385 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüjdeki ağaca çarpan otomobil, takla atarak, karşı şeride geçti. Sürücü Teperlek'in yaralandığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Teperlek'i ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi ayakta yapılan Ahmet Can Teperlek, hastaneden taburcu edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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