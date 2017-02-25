Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () – ANTALYA’nın Korkuteli İlçesi’nde kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında Burdur Caddesi Korkuteli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. 24 yaşındaki Melih Yalınlar yönetimindeki 07 RP 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Melih Yalınlar ile yanındaki 24 yaşındaki Talat Tuğ ve 17 yaşındaki Yakup Seyis ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sedyelerle yolun karşısındaki Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Melih Yalınlar, dotorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yalınlar’ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Durumu ağır olan Talat Tuğ ile Yakup Seyis ise ilk müdahalenin ardından Antalya’daki hastanelere sevk edildi.

FOTOĞRAFLI