Ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ
Korkuteli’nde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Yakup Seyis, ambulansla Antalya’ya sevk edilirken yolda, Talat Tuğ ise kent merkezinde götürüldüğü özel bir hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
FOTOĞRAFLI
ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ Korkuteli’nde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Yakup Seyis, ambulansla Antalya’ya sevk edilirken yolda, Talat Tuğ ise kent merkezinde götürüldüğü özel bir hastanede tüm çabalara...
25 Şubat 2017 Cumartesi 22:31
ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ
Korkuteli’nde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaralanan Yakup Seyis, ambulansla Antalya’ya sevk edilirken yolda, Talat Tuğ ise kent merkezinde götürüldüğü özel bir hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
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