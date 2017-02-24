Ağaca çarpan otomobilde sürücü ve eşi yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),() - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında ağaca çarpması sonucu sürücü 63 yaşındaki Nazım Ülker ve yanında bulunan eşi 58 yaşındaki Kadriye Ülker yaralandı.

Kaza, Keşan-Erikli yolu üzerindeki Mecidiye Köyü yakınlarında meydana geldi. Erikli Köyü’nden Keşan yönüne giden Nazım Ülker yönetimindeki 34 TF 7489 plakalı otomobil, Mecidiye Köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak ormanlık alan girdi. Ağaçlara çarparak duran otomobilde, sürücü Nazım Ülker ve yanında bulunan eşi Kadriye Ülker yaralandı. Yaralı çift, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarmanın, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI