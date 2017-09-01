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Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi katlandı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce ağaca, ardından da kaldırımda yürüye yayaya çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yaya yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Sapanca İlçesi...

Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi katlandı: 2 yaralı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil, önce ağaca, ardından da kaldırımda yürüye yayaya çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yaya yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sapanca İlçesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Emre Arapoğlu yönetimindeki 54 YC 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki ağaca ardından da yaya 47 yaşındaki İbrahim Baş'a çarptı. Kağıt gibi katlanan otomobilin sürücüsü Emre Arapoğlu ile İbrahim Baş, yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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