Ağaça çarpan kamyonetin sürücüsü ölü bulundu

KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü 60 yaşındaki İbrahim Dikici, direksiyon başında ölü bulundu. Jandarma yaptığı incelemede kaza yerinde her hangi bir fren izine rastlamazken, araçta hasarın fazla olmaması, ön camın kırık olması nedeniyle sürücünün direksiyon başında iken kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Güneyyurt Beldesi'nden Ermenek'e giden vatandaşlar yolun kenarından 33 U 4003 plakalı kamyonetin ağaca çarpmış halde durduğunu fark etti. Bunun üzerine araca yaklaşan çevredekiler, sürücünün, başını direksiyona yaslamış hareketsiz halde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Yapılan incelemede sürücü İbrahim Dikici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başyayla İlçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Dikici'nin hurdacılık yaptığı belirlendi. Jandarma yaptığı incelemede kaza yerinde her hangi bir fren izine rastlamazken, araçta hasarın fazla olmaması, ön camın kırık olması nedeniyle sürücünün direksiyon başında iken kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruyor. Dikici'nin cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin de otopsinin ardından kesinleşecek.



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