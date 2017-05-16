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Ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi 

İZMİR'in Buca İlçesi'nde, seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Caddesi Hasan Ağa Parkı yakınlarında meydana geldi. Üçkuyular Meydanı'ndan...

Ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi 
İZMİR'in Buca İlçesi'nde, seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Caddesi Hasan Ağa Parkı yakınlarında meydana geldi. Üçkuyular Meydanı'ndan Adatepe Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir otomobilin üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaç devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobilde maddi hasar oluştu. Polis caddeyi kısa bir süre trafiğe kapatırken, olay yerine gelen belediye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasıyla ulaşım normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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