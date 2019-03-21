Ağaç kesmek için gittiği ormanda cesedi bulundu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, çalı süpürgesinde kullanmak amacıyla ormanlık alana ağaç kesmeye giden ancak akşam eve dönmeyen İsmail Yılmaz (77) bu sabah ölü bulundu.

Ortalıca köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan İsmail Yılmaz, çalı süpürgesinde kullanmak için ağaç kesmek amacıyla dün sabah ormanlık alana gitti. Yılmaz, akşam eve dönmedi. Ailesi de kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Sabah saatlerine kadar süren arama kurtarma çalışmaları sırasında İsmail Yılmaz, evine yaklaşık 800 metre uzaklıkta ölü olarak bulundu. İlk incelemede düşüp kafasını taşa vurduğu ve yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.



FOTOĞRAFLI