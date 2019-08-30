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Ağaç altında 106 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na...
GÜVENLİK 30.08.2019, 13:27
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 106 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Büyükhusun ve Behramkale köyleri sahilindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 kaçak göçmen yakaladı. Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Büyükhusun ve Behramkale köyleri sahilindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 106 kaçak göçmen yakaladı. Afganistan ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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