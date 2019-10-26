banner314

banner325

Son Dakika

Ağabeyinin yumruk attığı Sude Naz, öldü

AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı ağabeyi O.A.'nın (21) yumrukladığı Sude Naz A. (12) odasında fenalaştı. Hastaneye götürülen Sude Naz A. kurtarılamadı. Olay, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Dörtyol Mahallesi'nde...

GÜVENLİK 26.10.2019, 17:58
Ağabeyinin yumruk attığı Sude Naz, öldü
AFYONKARAHİSAR'da tartıştığı ağabeyi O.A.'nın (21) yumrukladığı Sude Naz A. (12) odasında fenalaştı. Hastaneye götürülen Sude Naz A. kurtarılamadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturdukları evin mutfağında O.A. ve kız kardeşi Sude Naz A. (12) 'ekmeğe çikolata sürmek' konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavga dönüşmesinin ardından Sude Naz A., ağabeyine vurarak gözlüğünü yere fırlattı. Sinirlenen O.A., kız kardeşine 3 yumruk attı. Sude Naz A., ağlayarak odasına gitti ve kapısını kilitledi.
KURTARILAMADI
Annesiyle kız kardeşinin odasına giden O.A., yedek anahtarla kapıyı açtı. Yatağın üzerinde baygın vaziyette bulunan Sude Naz A. için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sude Naz A.'yı hastaneye götürdü. Burada müdahale edilen Sude Naz A. kurtarılamadı. Olayın ardından polis O.A.'yı gözaltına aldı. Sude Naz A.'nın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 
Diğer yandan O.A.'nın psikolojik sorunları olduğu, tedavi gördüğü öne sürüldü.

 

Yorumlar (0)
18°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Sivasspor 9 15
4. Fenerbahçe 8 14
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 8 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Wolverhampton 9 11
13. Aston Villa 10 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2