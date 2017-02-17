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Ağabeyinin sevgilisine mesaj gönderen kişiyi öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 17 yaşındaki ağabeyi S.Y.'nin sevgilisine sosyal medyadan mesaj gönderen 20 yaşındaki Ahmet Kahraman'ı, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki lise öğrencisi Y.E.Y., çıkarıldığı mahkemece...

Ağabeyinin sevgilisine mesaj gönderen kişiyi öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da 17 yaşındaki ağabeyi S.Y.'nin sevgilisine sosyal medyadan mesaj gönderen 20 yaşındaki Ahmet Kahraman'ı, bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 16 yaşındaki lise öğrencisi Y.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabeyi ise serbest bırakıldı.
Olay, geçen 15 Şubat Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İşsiz Ahmet Kahraman, iddiaya göre 3 yıl önce ayrıldığı sevgilisine, sosyal medya hesabından mesajlar attı. Genç kızın yeni sevgilisi lise öğrencisi S.Y. de bu durumu öğrenip, Ahmet Kahraman'ı kız arkadaşını rahatsız etmemesi konusunda uyardı. Sosyal medyada mesajlaşırken tartışan iki genç, küfürleşmeye başladı. Ardından da kavga etmek için randevulaştı.
Ahmet Kahraman, buluşma yerine arkadaşı 19 yaşındaki Eren Tunç ile S.Y. de kardeşi Y.E.Y. ile birlikte geldi.
İki grup arasındaki konuşma kısa sürede yeniden kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.E.Y., yanında getirdiği bıçakla Ahmet Kahraman'ı göğsünden, Eren Tunç'u da sağ bacağından bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan iki arkadaş, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KARDEŞİ TUTUKLANDI
Olaydan kısa süre sonra yakalanan S.Y. ve Y.E.Y., 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki kardeş ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçağı kullandığı belirtilen Y.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi S.Y. serbest bırakıldı.

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