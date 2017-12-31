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Ağabeyini yaraladı, sonra intihar etti (2)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPTI Hasan Okan tarlada tartıştığı ağabeyi tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra evine giderken, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından canlı yaptı. Hasan Okan yayın sırasında, "Arkadaşlar bugün...

Ağabeyini yaraladı, sonra intihar etti (2)

SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPTI
Hasan Okan tarlada tartıştığı ağabeyi tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra evine giderken, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından canlı yaptı. Hasan Okan yayın sırasında, "Arkadaşlar bugün Gözpınar Köyü'nde iki tane cenazemiz var. Biri Turgut Okan, biri de Hasan Okan. Maddi durumumun sıkıntı olduğundan dolayı vurmak zorunda kaldım. Ve şimdi kendimi infaz edeceğim. Bakın silah elimde, geride kalanlara ve annem bu dünyada gün görmedi. Öbür dünyada gün görmesin. Ve dayı sana hakkımı helal ediyorum. Sende hakkını helal et, Serap babanı ben vurdum. Ve şimdi kendimi vuracağım. Benim hiçbir zaman yanımda olmadılar. Ve bu yılbaşını kara yılbaşı yapacağım. Hakkınızı helal edin, öbür tarafta görüşmek üzere" diye konuşarak, canlı yayını tamamladı.
 

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