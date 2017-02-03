Ağabeyin omzundaki tüfek ateş aldı, kardeşi öldü

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde ava çıkan 18 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu’nun omzundaki av tüfeğinin ateş alması sonucu, göğsünden vurulan kardeşi 13 yaşındaki Hakan Gündoğdu yaşamını yitirdi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Çakış Mahallesi Zincirlikaya mevkiinde meydana geldi. Yarıyıl tatili için ilçeye gelen Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Gündoğdu, kardeşi Hakan ile avlandıktan sonra eve dönüşe geçti. Yolda, Hüseyin Gündoğdu'nun omzundaki av tüfeği, henüz bilinmeyen nedenle ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Hakan Gündoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Hakan Gündoğdu’nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Hüseyin Gündoğdu ise jandarma tarafından gözaltına alındı.