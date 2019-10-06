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Afyonkarahisar’da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu
AFYONKARAHİSAR'da mesire alanını temizleyen işçi, 35- 40 yaşlarında kadın cesedi buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen cesedin ölüm sebebi ve kime ait olduğu araştırılıyor. Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi’ndeki Hıdırlık...
GÜVENLİK 06.10.2019, 21:18
AFYONKARAHİSAR'da mesire alanını temizleyen işçi, 35- 40 yaşlarında kadın cesedi buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen cesedin ölüm sebebi ve kime ait olduğu araştırılıyor.
Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi’ndeki Hıdırlık Mesire Alanı’nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cesedin ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.
Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi’ndeki Hıdırlık Mesire Alanı’nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Cesedin ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.
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