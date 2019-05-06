Afyonkarahisar’da 50 mahkum yemekten zehirlendi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde cezaevinde kalan 50 mahkum, yemekten zehirlenerek bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarından Emirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Cezaevinde dağıtılan akşam yemeğinin ardından 50 mahkum bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle cezaevi yetkililerine başvurdu. Mahkumlara ilk müdahaleyi cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeli yaptı. Ardından mahkumlar 112 ekipleri tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu iyi olduğu belirtilen mahkumların yemekten zehirlendiği belirtildi. Tahlil edilmek üzere yemekten örnekler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.