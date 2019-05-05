Afyonkarahisar merkezli müstehcen görüntü operasyonuna 2 tutuklama

AFYONKARAHİSAR merkezli 4 ilde, sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte profiller açıp, çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri yayınlayan ve yayan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı.Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte profiller açıp, bu profillerde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntüleri yayınlayan ve diğer hesaplarla mesaj yoluyla paylaşım yapan şüphelilere yönelik 30 Nisan'da operasyon düzenledi. Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir ve Osmaniye'de eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 6 cep telefonu, 5 harddisk, 5 taşınabilir belleğe el konuldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mayıs'ta sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.C.S. ve M.F.S. tutuklandı, M.Z.İ., M.G. ve E.A. ise adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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