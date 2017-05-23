Afyonkarahisar merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR merkezli 16 ilde yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonda, örgüt içerisinde farklı faaliyetlerde bulunan 41 kişi gözaltına alındı. 3 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 37 kişi ise sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 20 kişi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

Gözaltına alınan 1 kişinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü kaydedildi. Tutuklanan şüphelilerin örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandığı belirtildi.