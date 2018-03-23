Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - FETÖ/PDY'ye yönelik Afyonkarahisar merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,...

Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () - FETÖ/PDY'ye yönelik Afyonkarahisar merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314